Une rare Volkswagen Golf Harlequin vendue plus de 32 000 $

Sur le site d’enchères Bring a Trailer a été vendue l’un des 264 exemplaires de la Volkswagen Golf Harlequin 1996. Le nouveau propriétaire a fait grimper la mise jusqu’à 25 000 $ US, soit un peu plus de l’équivalent de 32 000 $ CAN, pour l’obtenir.

Comme on peut le voir sur les photos, cette édition limitée de la populaire Golf se distingue par sa peinture multicolore. Rappelons que ce projet s’est inspiré de la division européenne de Volkswagen qui a vendu, en 1995, un peu plus de 3000 Polo Harlekin (ou Harlequin). D’ailleurs, en janvier de cette année, Volkswagen a réalisé un coup d’éclat de marketing en faisant revivre la Polo Harlequin, soit en repeinturant les panneaux de carrosserie d’un modèle actuel en référence au modèle de 1995.

Dans le cas qui nous concerne, on remarque que la structure monocoque est rouge Tornado. Quant aux portes avant, au hayon ainsi qu’au pare-chocs avant, ils sont peints en jaune Ginster. La teinte vert Pistachio a été appliquée aux portes arrière, au pare-chocs arrière ainsi qu’au capot. En ce qui a trait à la calandre et aux ailes avant, elles sont peintes en bleu Chagall.

Comme on peut le lire dans l’annonce, la voiture a été vendue par le concessionnaire Volkswagen Jeff Sikes à Huntsville en Alabama lorsqu’elle était neuve. Le prix était alors de 15 120 $ d’après la documentation originale fournie avec la voiture. On y apprend aussi que le vendeur l’a acquise du propriétaire original en 2011. Au moment de la vente, la voiture était située à La Jolla en Californie.

Sous le capot (vert!), on retrouve un moteur à quatre cylindres de 2 litres livrant une puissance de 115 chevaux. Il est jumelé à une transmission manuelle à cinq rapports. En jetant un œil au tableau de bord, on constate que la voiture a parcouru un peu moins de 79 000 milles, soit l’équivalent d’environ 127 000 kilomètres.

