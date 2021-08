Les ventes de certains Volkswagen Taos sont suspendues

Hyundai Kona 2022 et Volkswagen Taos 2022 : comparons les chiffres

2022 est une année de changement pour Hyundai et Volkswagen. Dans un premier lieu, le Kona change de look et incorpore de nouvelles technologies à bord. Chez Volks, le Taos s’ajoute à la famille grandissante des VUS de la marque allemande. Comment ces deux utilitaires se comparent-ils? Pour vous aider …