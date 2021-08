En vidéo : 10 moteurs réputés pour consommer beaucoup d'huile

Les véhicules modernes sont de plus en plus sophistiqués, efficaces et propres quand on parle de moteurs et de systèmes d’échappement, si bien qu’on voit rarement de la fumée inquiétante s’en échapper. Ainsi, très peu de gens ont le réflexe de vérifier le niveau d’huile à moteur sur une base régulière.

Certains véhicules d’occasion encore relativement jeunes ont pourtant tendance à surconsommer de l’huile. Le site américain Consumer Reports a épluché ses enquêtes de fiabilité et trouvé les moteurs des années-modèles 2010 à 2019 qui souffrent de ce problème.

Pour découvrir leur identité, visionnez la capsule au haut de cet article!