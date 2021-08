Subaru prépare un autre modèle Wilderness

Mardi, Subaru a publié une petite vidéo montrant un nouveau modèle qui s’ajoutera dans la gamme hors route Wilderness. Cependant, le constructeur n’a pas mentionné de quel bolide il s’agit.

Les images présentent deux véhicules. En arrière-plan, nous voyons le Outback Wilderness qui a été dévoilé il y a quelque temps et un deuxième utilitaire arborant la même teinte de bleu et le logo Wilderness. Tout indique croire qu’il s’agirait en fait du Forester Wilderness 2022.

There’s a new species in the Wilderness, extensively upgraded and retuned for rugged adventure. Sign up to be one of the first to see the reveal here: https://t.co/CBOrfNRQBF pic.twitter.com/1WakuBl13q August 3, 2021

D’entrée de jeu, nous écartons l’idée qu’il pourrait s’agir d’un Ascent ou d’un Crosstrek en raison des lignes situées dans le haut de la portière et qui s’étend aux arches de roues. Dans le premier cas, elle monterait plus agressivement vers le haut et dans le deuxième, elle ne s’allonge pas aussi loin.

Mais le plus grand indice demeure le bas de la portière. Les jupes suivent exactement les mêmes formes que celles d’un Forester. C’est-à-dire qu’elle est plus mince en partant de l’arche de roue et devient progressivement plus large plus loin dans la portière.

Photo: Subaru

Certes, l’Ascent propose ce même élément cosmétique, mais de manière plus agressive, dans le sens où la bordure devient plus large plus rapidement.

Par ailleurs en février dernier, Automotive News mentionnait qu’un Forester Wilderness arriverait un peu après l’Outback.

Bien que nous n’ayons pas plus d’informations en lien avec le futur utilitaire de Subaru, nous nous attendons à ce que le Forester subisse les mêmes transformations que l’Outback.

Esthétiquement, le véhicule devrait être surélevé, avoir des angles d’attaque, de franchissement et de départ accrus, un style plus robuste, des jantes en alliage au fini noir muni de pneus tout-terrain et des accents noirs.

En termes de motorisation, il s’agira probablement d’un moteur à plat de 2,5 litres qui génère 182 chevaux et 176 lb-pi de couple, le tout jumelé à une boite CVT. Toutefois, Subaru pourrait tout de même choisir le quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres retrouvé dans l’Outback qui produit 260 chevaux et 277 lb-pi de couple.

Bref, c’est un dossier à suivre!

