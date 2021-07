Nissan et le créateur de Pac-Man réinventent les sons des voitures

On vous a déjà parlé de certains constructeurs automobiles comme Audi qui déploient beaucoup d’efforts pour concevoir le son des véhicules électriques de demain, mais il ne faut pas oublier les différents timbres et avertissements sonores à l’intérieur comme à l’extérieur.

Beaucoup se ressemblent et manquent d’originalité. Puis, avec les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite de plus en plus nombreux, on entend plus souvent des alertes en conduisant, ce qui peut vite devenir agaçant.

Lincoln a eu la bonne idée de s’associer à l’Orchestre symphonique de Detroit pour enregistrer divers sons et timbres de son VUS intermédiaire Aviator, les rendant plus doux et apaisants pour une expérience plus agréable. De son côté, Nissan cherche à faire la même chose pour ses nouveaux modèles comme le Rogue en faisant équipe avec Bandai Namco, comme elle l’explique en détail dans la vidéo qui suit :

Si le nom Bandai vous dit quelque chose, c’est normal. Cette compagnie japonaise de jeux vidéo nous a donné Pac-Man, Gundam, Pole Position, Tekken, Ace Combat et autres titres à succès.

L’un des designers de son, Minamo Takahashi, a participé à la composition de la trame sonore de Tekken 3. Une partie intéressante est celle où Nissan compare les anciens sons avec les nouveaux qui ont été créés spécialement avec l’aide de son partenaire, par exemple les clignotants, le rappel de ceinture de sécurité, les phares et le verrouillage des portières.

À défaut d’avoir la musique de Pac-Man au démarrage du véhicule, ce qui serait certes amusant, c’est le genre de petits détails qui peuvent faire une bonne différence pour les occupants. Qu’en dites-vous?

En vidéo : Essai routier virtuel du Nissan Rogue 2021