Quel type d'essence utiliser pour ma Toyota Corolla 2019?

Toyota Corolla Apex 2021 : pas la Corolla sportive qu’on souhaite

La Toyota Corolla ne mérite plus l’étiquette de voiture lente et ennuyante qui lui est collée depuis longtemps, surtout avec la venue de la génération actuelle – lancée il y a deux ans – qui bénéficie de la nouvelle plateforme du constructeur. Oui, c’est possible de trouver du plaisir au …