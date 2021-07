Montréal parmi les pires villes pour l’autonomie des véhicules électriques

L’autonomie des véhicules électriques est un enjeu crucial pour convaincre une majorité de gens d’abandonner les moteurs à combustion. Bien sûr, tous les modèles ne sont pas créés égaux, mais ce ne sont pas non plus tous les endroits qui vous permettront de parcourir une distance maximale avec une batterie pleinement rechargée.

On sait notamment que le climat et les conditions routières peuvent grandement affecter la capacité d’une batterie et par conséquent l’autonomie d’un véhicule électrique. Une étude récemment publiée par carinsurance jette un regard sur les villes dans le monde qui sont les plus et les moins favorables à ce niveau. Et Montréal fait piètre figure…

Le classement de 75 villes se base sur la performance d’une Tesla Model 3 à autonomie standard en fonction des températures annuelles moyennes enregistrées, le tout calculé par le très pratique outil de Geotab.

Photo: Tesla

Les villes de Sydney (Australie), Los Angeles (États-Unis) et Athènes (Grèce) se partagent le premier rang des villes mondiales où les conditions sont les meilleures pour maximiser l’autonomie d’une voiture électrique comme la Model 3, avec une moyenne de 351 kilomètres. Lisbonne (Portugal) et Mexico (Mexique) complètent le top 5 avec une moyenne de 349 et 346 kilomètres, respectivement.

À l’inverse, il n’est pas surprenant de voir des villes nordiques se retrouver au bas du classement. À Reykjavík/Kópavogur (Islande), un conducteur de Model 3 peut s’attendre à rouler seulement 296 kilomètres en moyenne avec une batterie pleine. Viennent ensuite Tartu (Estonie), Oslo (Norvège) ainsi que Helsinki et Espoo (Finlande) avec 307 kilomètres.

Six autres villes dont Montréal font à peine mieux en termes d’autonomie des véhicules électriques, affichant une moyenne de 313 kilomètres. La seule autre ville canadienne au classement, Toronto, arrive un peu plus haut avec 321 kilomètres. Vancouver n’a pas été considérée puisque l’étude se limitait aux deux villes les plus populeuses de chaque pays membre de l’OCDE.

Selon Geotab, la température optimale pour obtenir le plus d’autonomie au volant d’un véhicule électrique est de 21,5 degrés Celsius. On vous invite à consulter son site en cliquant sur le lien ci-dessus pour voir comment l’autonomie de différents modèles varie selon la température.

