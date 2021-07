Chevrolet Corvette Z06 2023 : un premier aperçu… en sons!

Chevrolet nous annonce enfin la venue de la nouvelle Chevrolet Corvette Z06 basée sur le coupé de huitième génération. Elle fera ses débuts cet automne et sera ensuite commercialisée en tant que modèle 2023.

Question d’attiser le suspense, la compagnie sort aujourd’hui un premier aperçu de la voiture. On n’y voit pas le moindre centimètre, mais on peut entendre les sons du moteur et de l’échappement.

Comme vous le verrez – ou plutôt l’entendrez – dans la vidéo ci-dessous, la future Corvette Z06 semble bien différente de l’ancienne, avec un cri aigu qui fait davantage penser aux bolides exotiques d’Italie :

Selon toute vraisemblance, le moteur de cette Corvette survitaminée emploiera un vilebrequin à plat (flat-plane) comme celui des V8 récents chez Ferrari et de la défunte Ford Mustang Shelby GT350, une technique qui autorise des régimes supérieurs et produits des effets sonores uniques.

La rumeur veut qu’il s’agisse d’une version modifiée du V8 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête utilisé dans la Corvette C8.R, avec beaucoup plus que les 500 chevaux imposés par les règles de la course automobile. L’objectif est bien sûr de faire mieux que le V8 surcompressé de 6,2 litres de la Z06 sortante, qui atteignait 650 chevaux (et 650 livres-pied de couple).

Bien que la date reste à confirmer, le dévoilement prévu cet automne est une annonce encourageante. Le temps des spéculations sera bientôt terminé. Abonnez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer!

En vidéo : La Chevrolet Corvette Stingray 2021 est-elle un bon achat?