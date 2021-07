Chrysler Sebring : une bonne voiture d'été?

Que pensez-vous d’une Chrysler Sebring 2009 décapotable à moteur 2,7 litres comme voiture d’été? J’ai l’intention de la conserver quelques années.

Bonjour Hélène,

La Chrysler Sebring est sans aucun doute l’un des cabriolets les plus abordables que vous puissiez vous procurer, même en bonne condition. Il est toutefois évident que la Sebring a de l’âge et que, conséquemment, il est important de bien la faire inspecter avant l’achat. Cela dit, ces Chrysler n’ont pas de gros vices de conception. Leur motorisation est très fiable et les coûts d’entretien sont minimes.

En contrepartie, ne l’achetez pas si vous aimez un tant soit peu la conduite sportive. Tel n’est pas son mandat. La rigidité structurelle des Sebring n’impressionne guère, ce que vous serez à même de constater à l’audible des bruits de caisse sur une chaussée dégradée. Il s’agit donc d’une voiture que l’on conduit sans excès, mais qui vous offrira à prix raisonnable un certain confort et de l’espace pour quatre adultes.

En terminant, sachez que les composants de frein et de suspension ont une durée de vie limitée et qu’il est recommandé de les remplacer (s’ils sont usés) par des pièces d’après-marché de qualité supérieure. Également, évitez les rares modèles équipés d’un toit rigide rétractable. Celui-ci est lourd, encombrant (espace au coffre), et contribue à davantage de craquements sur la route, en plus d’être fragile en matière de mécanisme. Une capote souple bien traitée fera un bien meilleur travail.

