Lexus prépare sa version de la Toyota GR 86

Tout indique que Lexus s’apprête à nous offrir une autre version d’un produit Toyota.

Après le multisegment hybride rechargeable NX 450h+, cousin du RAV4 Prime, la marque de luxe du constructeur japonais travaille sur un nouveau coupé sport d’entrée de gamme dérivé de la GR 86 qui a fait ses débuts récemment.

Ce ne sont pas juste des rumeurs maintenant, car des photographes espions au Japon ont surpris une GR 86 avec un devant qui reprend l’imposante calandre en sablier propre à Lexus.

Il semble donc qu’un petit coupé – possiblement appelé UC ou NC – viendra rejoindre la sportive RC et la très luxueuse LC dans un avenir pas si lointain, un ajout qui permettra d’attirer des acheteurs plus jeunes.

Si c’est bel et bien le cas, on doit s’attendre à un gain de puissance par rapport à la GR 86, qui développe 228 chevaux. Lesdites rumeurs parlent d’un quatre cylindres à plat qui serait greffé d’un moteur électrique, profitant ainsi de la technologie hybride pour se démarquer.

D’un autre côté, contrairement à la voiture de Toyota, il n’y aura sans doute pas de boîte manuelle disponible, tandis que la suspension devrait être davantage axée sur le confort de roulement. À l’intérieur, on imagine des matériaux plus raffinés et une interface de commande de nouvelle génération, sans pavé tactile, telle que vue dans le Lexus NX 2022.

On devrait en apprendre plus au cours des mois à venir. Par ailleurs, rappelons que le site japonais Best Car Web prédisait en février dernier le dévoilement de trois nouveaux modèles F par Lexus d’ici la fin de 2021. L’un d’eux est déjà annoncé, soit la berline IS 500 F Sport Performance 2022 à moteur V8 de 472 chevaux, première représentante de la gamme F Sport Performance.

