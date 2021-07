Une rarissime Lexus LFA avec seulement 116 km est à vendre

Produite à seulement 500 unités sur une période de deux ans, la Lexus LFA est aujourd’hui une pièce de collection rarissime.

L’un des exemplaires est actuellement à vendre sur le site d’encan en ligne Bring a Trailer. Il s’agit de l’une des cinq fabriquées en jaune perle (Pearl Yellow) pour le marché américain. Ce véhicule a été initialement livré en Illinois Illinois, où il a été acheté par le propriétaire de la concession.

La voiture a 72 milles (environ 116 kilomètres) d’inscrits sur l’odomètre et a passé la plupart des neuf dernières années en exposition au concessionnaire. De plus, les documents mentionnent qu’il s’agirait de la 184e LFA produite.

Photo: Bring a trailer

Unique en son genre

Le caractère unique de cette Lexus s’explique aussi par une série d’éléments technologiques qui lui sont propres. D’abord, elle est munie d’un moteur V10 de 4,8 litres qui développe une cavalerie de 552 chevaux à 8 700 tr/min et 354 lb-pi de couple à 6 800 tr/min. Le tout est jumelé à une boite séquentielle à six rapports et d’un différentiel à glissement limité Torsen.

Photo: Bring a trailer

Par ailleurs, le freinage est assuré par des disques en carbone-céramique mesurant 15,4 pouces à l'avant et 14,2 pouces à l'arrière avec des étriers Brembo monobloc en aluminium à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. La LFA est équipée de jantes de 20 pouces et chaussée de pneu Bridgestone Potenza.

À bord de l’habitacle, les surfaces sont en cuir noir et beige, alors que les divers accents retrouvés dans les portières, le volant et l’instrumentation sont en fibre de carbone. L’infodivertissement inclut la commande vocale, la navigation, la radio satellite ainsi qu’un système audio Mark Levinson.

L’encan en ligne sur cette Lexus LFA 2012 demeure ouvert jusqu’au vendredi 2 juillet. Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise s’élevait à 710 000 $ US, soit l’équivalent d’environ 880 000 $ CAD.

En vidéo: Lexus présente le concept LF-Z