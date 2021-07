Porsche Cayenne Turbo GT : le VUS à 200 000 $ et 631 chevaux

La gamme du Porsche Cayenne vient de se doter d’un nouveau modèle phare qui incarne le summum de la performance et de la maniabilité : le Cayenne Turbo GT 2022, disponible exclusivement en format Coupé.

Alimenté par un V8 biturbo de 4,0 litres qui génère pas moins de 631 chevaux (90 de plus que le Cayenne Turbo Coupé) et un couple de 626 livres-pied, le véhicule accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, un gain de six dixièmes qui le rend plus rapide que les Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ et BMW X5/X6 M Competition. Sa vitesse de pointe s’élève à 300 km/h.

Avec le pilote Lars Kern au volant, le Cayenne Turbo GT a complété les 20,8 kilomètres du Nürburgring Nordschleife en un temps de 7:38,9 minutes, un nouveau record pour les VUS de production. Reste à voir si Tesla va se pointer avec son nouveau Model X Plaid de 1 020 chevaux, supposément capable d’atteindre 100 km/h en 2,6 secondes.

Photo: Porsche

Optimisé de A à Z

Sur le plan technique, comme ce modèle est abaissé de 17 millimètres par rapport au Cayenne Turbo Coupé, les composants passifs et les systèmes de gestion active du châssis ont été adaptés pour fournir un comportement et des performances optimales. Par exemple, la rigidité de la suspension pneumatique a été augmentée de 15%. L’amortissement du système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) ainsi que les réglages de la servodirection Plus et des roues arrière directrices ont aussi été adaptés.

Le système Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) à stabilisateur électronique de roulis obéit à présent à un logiciel de commande axé sur les performances, tandis que le système de répartition du couple autorise des transferts plus élevés du couple. Les roues avant sont un pouce plus large et chaussées de nouveaux pneus de performance Pirelli P Zero Corsa de 22 pouces spécialement créés pour le Turbo GT.

Photo: Porsche

Soulignons également la boîte Tiptronic S à huit rapports capable d’effectuer des passages plus rapides, le système de gestion de la motricité Porsche modifié et l’échappement sport à sorties centrales qui est exclusif au Cayenne Turbo GT.

Le look de l’emploi

Esthétiquement, en plus de la nouvelle couleur Gris arctique livrable, le Porsche Cayenne Turbo GT se distingue par son museau spécifique doté d’un imposant déflecteur d’air et par ses prises d’air latérales plus grandes. Le pourtour du toit et les élargisseurs d’ailes sont en carbone et l’aileron arrière à déploiement adaptatif est 25 millimètres plus grand que sur le modèle Turbo.

Photo: Porsche

À bord, les sièges sport à huit réglages à l’avant et les deux sièges arrière sport sont livrés de série, arborant un empiècement central en Alcantara perforé accentué d’une couleur contrastante. Puis, comme dans les voitures sport de Porsche, une marque jaune orne le volant sport multifonctions à la position midi.

Naturellement, le système d’infodivertissement de nouvelle génération (PCM 6.0) dévoilé il y a quelques semaines fait partie de l’interface. Il est maintenant compatible avec Android Auto.

Photo: Porsche

Le Porsche Cayenne Turbo GT 2022 peut être commandé dès aujourd’hui et il arrivera chez les concessionnaires vers la fin de la présente année. Espérons toutefois que votre compte en banque est bien garni, car son prix de départ est fixé à 200 700 $, soit environ 50 000 $ de plus que le Cayenne Turbo Coupé.

