Véhicules d'occasion : Lexus RX ou Infiniti QX70?

Je possède plusieurs voitures sport et je recherche un VUS fiable, muni d’un bon rouage intégral, que j’utiliserai à l’année. J’hésite entre le Lexus RX350 et l’Infiniti QX70 autour des années 2015-2016. Que me conseillez-vous?

Bonjour Jo,

Ces deux véhicules, bien que comparables sur papier, proposent une expérience de conduite bien différente.

Avec Lexus, vous aurez droit à du confort, à un certain silence de roulement et à une puissance très linéaire. Il s’agit d’un véhicule plus spacieux et polyvalent, les places arrière étant plus accueillantes et le coffre, nettement plus généreux au chapitre du volume. Équipé d’un excellent V6, ce véhicule possède un rouage intégral honnête, mais qui ne performe pas comme celui de rivaux allemands, ou même comme celui de l’Acura MDX, qui pourrait être une très belle alternative à ce que vous recherchez.

Avec Infiniti, la conduite est davantage axée sur la performance. Moins confortable, plus bruyant et drôlement plus nerveux, le QX70 consomme davantage, mais vous procure des sensations de conduite qui n’ont rien de comparables avec celles du RX350.

Sur une base de véhicule à propulsion, le QX70 est également plus agile en hiver. Cela dit, sa fiabilité à long terme est inférieure à celle du Lexus, plusieurs pièces de suspension étant vulnérables. Sachez aussi que le QX70 est sensible à la corrosion, nécessitant une inspection avant son achat.

Évidemment, la réputation de Lexus en matière de qualité et de fiabilité explique le fait que les prix soient plus élevés et que la dépréciation soit moindre. Quoi qu’il en soit, rien ne vaut un essai routier afin de vous faire une idée.

Certes, le Lexus est rationnellement un bien meilleur achat, mais si vous ne l’aimez pas, vous risquez de regretter votre choix. J’insiste cependant sur l’idée de considérer l’Acura MDX, doté d’un excellent rouage intégral. Un véhicule qui pourrait constituer, pour vous, le meilleur des deux mondes.