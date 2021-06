Porsche dévoile une nouvelle version de son système d'infodivertissement

Signe que les temps changent, et que les composantes électroniques prennent de plus en plus de place à l’intérieur des véhicules, Porsche réserve au dévoilement de son nouveau système d’infodivertissement le même traitement auquel aurait eu droit un nouveau modèle de voiture.

Présentateurs, présence d’experts et de dirigeants de la compagnie, décor futuriste, tout ça pour nous parler de quelques pixels sur un écran!

Mais, vous savez quoi, c’est la bonne approche. Porsche a compris que l’expérience d’un utilisateur n’est pas qu’en ce qui concerne la sensation derrière le volant, mais également celle derrière l’écran. À quoi bon faire des voitures exceptionnelles si on se bute à un système d’exploitation frustrant?

De nouvelles caractéristiques

Du premier coup d’œil, le nouveau système, baptisé PCM 6.0 (pour Porsche Communication Management) ne semble pas être bien différent de celui qui le précède. On est dans les mêmes tons foncés, et on conserve somme toute un design minimaliste, mais résolument élégant.

Côté nouvelles caractéristiques, les utilisateurs de téléphone Android seront ravis, puisqu’ils pourront finalement utiliser Android Auto au volant de leur Porsche. Bien entendu, Apple CarPlay est toujours de la partie, et ce dernier pourra désormais être utilisé sans fil.

Autre bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple, le nouveau système Porsche intègrera certaines caractéristiques d’iOS à même son système principal. Par exemple, si vous écoutez la radio et que vous aimez la chanson qui est en train de jouer, vous pourrez, en appuyant sur une commande, l’ajouter à votre bibliothèque d’Apple Music.

Porsche introduit aussi un nouvel assistant vocal numérique, un peu comme chez BMW ou Mercedes-Benz. Il sera ainsi possible de donner une commande à sa voiture en disant tout simplement « Hey, Porsche ». Le système de navigation sera plus moderne, incluant les mêmes caractéristiques que l’on retrouve sur Google Maps ou Waze, par exemple, et la marque allemande nous promet une meilleure intégration de certains éléments de votre vie active, comme la possibilité de prendre part à une réunion téléphonique à partir d’un rendez-vous inscrit dans votre calendrier, à condition d’utiliser l’application Porsche sur votre téléphone.

PCM 6.0 sera disponible très prochainement sur la Porsche 911, ainsi que les VUS Cayenne et Macan. En ce qui concerne la 718, la mise à jour se fera un peu plus tard.

