La Porsche Taycan débarque sur Turo au Québec

La plateforme d’autopartage Turo s’est associée avec Porsche afin d’offrir la Taycan à ses utilisateurs québécois pour une durée limitée.

Tout au long du mois de juin, des Porsche Taycan sont mises à la disposition des utilisateurs de la région de Montréal par l’entremise du programme Porsche Drive.

Lancé au Canada en 2019 dans la région de Toronto, Porsche Drive permet à ses utilisateurs de bénéficier d’un abonnement mensuel afin de changer de véhicule au gré de leurs envies. Or, ce service n’est pas encore offert au Québec et Porsche semble tâter le terrain avec cette association avec Turo. « Cette collaboration avec Turo représente la parfaite formule d'essai en prévision du futur lancement du programme complet à Montréal », a d’ailleurs commenté Marc Ouayoun, président et directeur général de Prosche Canada.

En passant par l’application Turo, il est donc temporairement possible de réserver la Taycan, première voiture 100% électrique de Porsche.

Les unités sont offertes aux membres Turo de Montréal âgés de 30 ans et plus. Elles peuvent être réservées entre 1 et 30 jours par le truchement de deux hôtes de confiance triés sur le volet pour leur connaissance des véhicules électriques et leur passion pour Porsche. Ces hôtes pourront aussi expliquer aux locataires tous les atouts qu’offre la Taycan. Le prix de la location commence à 365 $ par jour, entièrement remboursable par Porsche si le membre achète une Taycan dans un Centre Porsche du Canada.

Tout un bolide

Offerte au Canada à partir de 119 900 $, la Porsche Taycan 2021 n’est pas une voiture comme les autres. Sacrée meilleure voiture électrique de luxe par Le Guide de l’auto 2021, la Taycan est l’exemple parfait qui démontre que les modèles électriques sont tout sauf ennuyants.

Livrable en trois versions (4S, Turbo et Turbo S) sans compter sa déclinaison familiale Cross Turismo, la Taycan peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. C’est phénoménal!

En vidéo: Porsche Taycan ou Tesla Model S?