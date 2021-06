Combien coûte… le Volkswagen ID.4 2021?

Ford Maverick 2022 : une camionnette hybride à moins de 26 000 $

Ford revient dans le marché des camionnettes compactes abordables. Plus court de 28 centimètres que le Ranger de nouvelle génération, le tout nouveau Maverick 2022 arrivera sur nos routes cet automne et il est possible de le commander dès aujourd’hui. D'un format similaire à celui du Hyundai Santa Cruz , …