Volkswagen-Audi : une fuite de données touche 163 000 clients canadiens

Volkswagen a annoncé vendredi avoir découvert une fuite de données qui touche plus de 3,3 millions de clients et d’acheteurs potentiels en Amérique du Nord.

Une tierce partie aurait obtenu des renseignements personnels d’un fournisseur que Volkswagen, Audi et certains de leurs détaillants autorisés aux États-Unis et au Canada utilisent pour des opérations de vente et de marketing en ligne. Ces renseignements proviennent d’une base de données constituée entre 2014 et 2019 que le fournisseur en question n’a pas sécurisée.

Plus précisément, les renseignements de contact de 3 300 clients et acheteurs potentiels de Volkswagen aux États-Unis ainsi que 3,1 millions de clients et acheteurs potentiels d’Audi, dont 163 000 au Canada, font partie de cette fuite. Il est question de noms, d’adresses courriel, de numéros de téléphone et, dans certains cas, de numéros d’identification du véhicule et d’autres caractéristiques du véhicule.

Des données plus sensibles, comme les numéros de permis de conduire, dates de naissance, numéros d’assurance sociale et numéros de compte, auraient également été obtenues pour quelque 90 000 clients et acheteurs potentiels d’Audi aux États-Unis, mais apparemment aucun au Canada.

Toutes les personnes affectées seront avisées directement. Volkswagen a bien sûr alerté les autorités appropriées et travaille avec des experts en cybersécurité ainsi que le fournisseur pour remédier à la situation.

« Nous regrettons tout dérangement que cela puisse causer à nos clients actuels ou potentiels, écrit la compagnie dans un communiqué. Comme toujours, nous recommandons aux gens de rester alertes et vigilants face aux courriels suspects ou toute autre communication les invitant possiblement à fournir des renseignements à propos d’eux-mêmes ou de leur véhicule. »

