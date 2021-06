Combien coûte… la Mitsubishi Mirage 2021?

Combien coûte… le Toyota 4Runner 2021?

Le Toyota 4Runner est sans l’ombre d’un doute l’un des véhicules japonais les plus « américains » sur le marché! Costaud, robuste et très gourmand en carburant, ce gros VUS aventurier n’a pratiquement pas changé depuis plus de 10 ans. Et pourtant, sa popularité ne se dément pas! Qu’est-ce qui …