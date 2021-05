Bentley Bentayga S 2022 : plus sportif et plus bruyant

L’ultra luxueux Bentley Bentayga gagne constamment en popularité depuis son lancement. La marque britannique ne combine pas toujours sa grande opulence avec des designs très sportifs, mais la nouvelle version S de ce VUS entend changer la donne.

Voici donc le Bentley Bentayga S, une version plus racée et performante du Bentayga de base à moteur V8.

Rien ne change sous le capot, alors le V8 biturbo de 4,0 litres continue de générer 542 chevaux et un couple de 568 livres-pied. Toutefois, la maniabilité est rehaussée par la technologie de contrôle actif du roulis de Bentley, ici incluse de série et non en option.

Photo: Bentley

Pour encore plus de plaisir, un nouveau mode Sport amélioré pousse les réglages de la direction, de l’accélérateur et de la suspension à un autre niveau. Entre autres, les amortisseurs se raidissent de 15%.

Ceux qui sont assez braves pour conduire leur Bentayga en dehors de la route se réjouiront de l’option Tout-terrain qui propose six modes hors route et permet de franchir des cours d’eau d’une profondeur de 50 centimètres – de quoi garder leurs belles chaussures bien au sec.

Photo: Bentley

N’oublions pas le nouvel échappement sport qui amplifie la sonorité du V8, faisant du Bentayga S un véhicule plus expressif.

Pour ce qui est du design, vous remarquerez l’allure plus sportive. Ça commence avec de nouvelles jantes de 22 pouces, livrables dans un fini noir lustré, « noir et brillant » ou argenté. Les nombreux accents de chrome sont remplacés par du noir, tandis que les phares et les feux arrière adoptent une teinte foncée. Soulignons aussi les embouts d’échappement peints en noir.

Photo: Bentley

Enfin, comme « Sport » rime toujours avec suède Alcantara dans cette catégorie de véhicules, on en retrouve sur les sièges, le levier de vitesses, le volant et le plafond. Un emblème « S » est incrusté à différents endroits pour marquer la signature du Bentayga S. Sur une note plus pratique, la présentation des cadrans numériques ressemble à celle d’une montre suisse.

Le prix canadien n’a pas encore été annoncé, mais rappelons que le Bentley Bentayga V8 2021 se vend à partir d’un peu plus de 200 000 $.