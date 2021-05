Que pensez-vous de l'achat d'une Toyota Corolla hybride 2020 neuve?

J’aimerais connaître votre opinion sur la Toyota Corolla hybride 2020, que je voudrais acheter neuve.

Qu'en pensez-vous?

Bonjour Ghislaine,

La Corolla hybride est un achat très logique, car cette auto sera fiable et efficace pendant de nombreuses années. Voilà une petite berline confortable, très peu coûteuse à entretenir et qui propose un excellent rendement énergétique. En effet, elle consomme à peine 4,5 L/100 km. Bref, un superbe achat!

Je me questionne toutefois sur le réel avantage d’opter pour un modèle 2020, alors que les modèles 2021 sont sans doute plus alléchants au chapitre du taux de financement. Peut-être en va-t-il autrement, mais il vous faudrait vérifier cet élément avant de vous lancer. Parce que le coût d’une mouture 2020 ne diffère que par quelques centaines de dollars par rapport à un modèle 2021, il vaut mieux opter pour une voiture qui n’a pas passé un an dans la cour du concessionnaire, à se faire déneiger, et qui, sans que vous ne le sachiez, montre déjà quelques signes d’usure mineurs (freins, pièces de soubassement, âge des pneus, peinture).

Je me permets aussi d’attirer votre attention sur la Toyota Prius Prime, laquelle coûte légèrement plus cher (environ 3 000 $) mais qui offre l’avantage de pouvoir être branchée et utilisée en mode 100% électrique sur environ 35 km dans les meilleures conditions. De par son électrification, cette voiture voit sa facture totale réduite de 6 500 $ en raison des crédits gouvernementaux. Vous souhaitez toutefois peut-être une bagnole plus classique dans son approche. Et si tel est le cas, la Corolla hybride est assurément le meilleur choix que vous puissiez faire.

En vidéo : Honda Civis contre Toyota Corolla, comparons les chiffres