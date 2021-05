Inspection : le Lexus RX 450h nous livre ses secrets

Cette semaine, c'est au tour du Lexus RX 450h 2021 de nous livrer ses secrets!

Nous avons amené ce VUS hybride chez notre mécanicien Andy Elmaleh afin de comprendre pourquoi les véhicules Lexus ont une aussi bonne réputation en matière de fiabilité. Voici ce que nous avons pu observer.

Une mécanique hybride sans histoire

Sous le capot, comme c’est maintenant la norme, on est accueilli par un océan de plastique.

On remarque que le RX 450h utilise un gaz de refroidissement pour la climatisation haute efficacité, bien plus dispendieux que le gaz « ordinaire ». Cela dit, il n'est plus réservé uniquement aux voitures hybrides. La plupart des voitures neuves l’emploient.

Pour revenir au moteur, il s’agit d’une concoction hybride à la Toyota, très similaire à ce qu’on retrouve avec le Toyota Highlander hybride. Il s’agit d’un V6 de 3,5 litres assisté par deux moteurs électriques qui permettent de rouler, à basse vitesse et sur de courtes distances, en mode 100% électrique. Le tout développe 308 chevaux.

Dans l’ensemble, c’est une mécanique d’une grande simplicité. On pourrait s’attendre à quelque chose de plus complexe en raison de l’hybridation, mais non. Notre mécano nous confirme que sur la plupart des véhicules Toyota et Lexus, tout a été pensé pour être durable, fiable, accessible et facile à entretenir. VUS de luxe ou pas, c’est toujours le cas.

On constate toutefois que la configuration du moteur rend l’accès aux trois bougies « arrière » plutôt difficile, nécessitant de démonter certaines composantes.

La climatisation n’est pas entraînée par une courroie, mais plutôt par un moteur électrique alimenté à même la batterie du moteur avant. On voit ici le fil qui sert à son alimentation. Mais attention, les fils orange peuvent être dangereux, et il faut être formé pour travailler sur un moteur hybride ou électrique où on les retrouve.

Point positif, le filtre à air du moteur s’enlève en un tour de main, pour un entretien simplifié! D’ailleurs, Toyota emploie un filtre permanent dans le système d’alimentation en air de la plupart de ses moteurs. Situé après le filtre principal, il ne devrait pas, en théorie, se salir.

Une architecture pensée pour diminuer les coûts

À l’avant, on retrouve des freins et une suspension plutôt standard. Ce n’est pas aussi sophistiqué que dans un produit allemand, par exemple, mais cette configuration simplifie grandement l’entretien à long terme.

Toutefois, on constate déjà la présence de rouille sur les disques. C’est courant sur les véhicules Toyota hybrides, comme ils sont moins sollicités à basse vitesse en raison du freinage régénératif qui vise à récupérer de l’énergie pour les batteries.

La suspension arrière, comme à l’avant, n’a rien de bien compliqué, mais on remarque de gros ressorts et de gros amortisseurs, qui contribuent sans doute au grand confort du véhicule.

Comme sur la plupart des modèles Toyota, les roues d’origine nécessitent des écrous de forme inusitée qui les maintiennent bien en place. Or, ces écrous coûtent vraiment cher, allant de 5 à 10 $ chacun, selon la qualité pour laquelle vous optez. Ne les perdez pas!

Sous le véhicule, l’architecture ressemble beaucoup à celle du Toyota Highlander. On retrouve, bien accessible, un catalyseur particulièrement dispendieux. Pour une raison ou une autre, les catalyseurs de véhicules hybrides ont tendance à être plus coûteux. Assurez-vous de mettre votre véhicule bien à l’abri des voleurs!

Notez aussi qu’il n’y a pas d’arbre de transmission sous la voiture. Le rouage intégral du VUS est plutôt activé par un moteur électrique situé à l’arrière, alimenté par une longue tresse de fils. On retrouve tout de même un bon différentiel à l’arrière.

Besoin de faire un changement d’huile? Rien de plus simple. Tant le filtre à huile que le bouchon du carter sont facilement accessibles.

Nouveauté qui est venue avec les années, il n’y a plus de gros morceaux flexibles sur la ligne d’échappement. Les pièces flexibles permettent à la ligne d’échappement d’absorber les vibrations, mais comme elles sont généralement composées de filaments de métal entrelacés, il n’est pas rare qu’elles se mettent à fuir avec le temps. À la place, Lexus a opté pour un système d’absorption à ressort plutôt efficace, et bien plus durable.

Autre signe que Toyota/Lexus pense aux propriétaires : les joints à rotule sont facilement remplaçables. Sur certaines voitures bien moins dispendieuses, il faut parfois changer des bras de suspensions complets car ils y sont fixés!

En conclusion, le Lexus RX 450h est fidèle à la maison-mère Toyota : c’est un produit luxueux et performant, sans pour autant rompre avec la fiabilité légendaire de la marque, et surtout, avec une simplicité du design qui permet aux techniciens d’y travailler aisément. À la recherche d’un véhicule de luxe qui ne vous coûtera pas grand-chose à entretenir? Le RX est l’un des meilleurs choix!

Merci à Andy Elmaleh Mécanique de nous avoir reçus dans son atelier dans la région de Vaudreuil-Soulanges!