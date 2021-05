En studio : les mauvaises habitudes de conduite pour lesquelles vous n’aurez jamais d’amende

Ford F-150 Lightning 2022 : le voici, le F-150 électrique!

Moins d’un an après le dévoilement du F-150 de nouvelle génération, Ford tient parole en présentant officiellement une version 100% électrique, le F-150 Lightning 2022, avec tous les chiffres et les détails qu’on attendait. Il est plus puissant, plus rapide, plus avancé technologiquement et bien sûr plus écoénergétique que tout …