Acura dévoile le prix de la TLX Type S de 355 chevaux

Acura a enfin annoncé aujourd’hui le prix de sa toute nouvelle TLX Type S 2021, la version haute performance de sa berline compacte entièrement redessinée.

Attendue chez les concessionnaires à la mi-juin, la voiture se vendra à partir de 59 500 $, excluant les frais de transport et de préparation de 2 375 $.

C’est une grosse augmentation par rapport à la TLX de base, dont le PDSF s’élève à 44 105 $, mais pas du tout un obstacle pour les acheteurs. Il n'a fallu que huit heures à Acura Canada pour écouler les 119 exemplaires qui pouvaient être réservés en ligne cet hiver. Au total, seulement 240 unités seront disponibles à la grandeur du pays.

Photo: Acura

L’Acura TLX Type S 2021 exploite un tout nouveau V6 turbocompressé de 3,0 litres qui fournit une puissance de 355 chevaux et un couple de 354 livres-pied via une boîte automatique à 10 rapports spécialement réglée, le tout accompagné de série de l’excellent rouage intégral SH‑AWD d’Acura. Des pneus Pirelli P-Zero d’une largeur de 255 millimètres, une suspension avant à double bras triangulaire avec amortisseurs adaptatifs et des étriers Brembo à quatre pistons pour les freins avant font aussi partie de l’équation.

En même temps que le prix, Acura annonce les cotes de consommation et quelques précisions sur l’équipement. On parle de 12,3 L/100 km en ville et 9,8 L/100 km sur l’autoroute, pour une moyenne de 11,2 L/100 km. Toute la gamme de technologies d’aide à la conduite et de sécurité AcuraWatch est incluse, ainsi que le premier coussin gonflable au monde conçu pour réduire la rotation de la tête du passager avant.

Photo: Acura

La TLX Type S 2021 est également munie de sièges sport à 16 réglages électriques pour le conducteur et le passager avant, d’une sellerie de cuir Milano avec empiècements Ultrasuède, d’une chaîne audio ELS STUDIO 3D à 17 haut-parleurs et d’un écran multimédia de 10,2 pouces.

Avec les Audi S4, BMW M340i xDrive et Genesis G70 3.3 Sport de ce monde, le choix n’est pas facile!

En vidéo : Découvrez la nouvelle Acura TLX 2021