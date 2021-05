Le Ford F-150 Lightning aperçu avant son grand dévoilement

Avec la collaboration d'AFP

Le premier Ford F-150 entièrement électrique a été aperçu dans un établissement de Ford, où le Président Joe Biden était en visite.

Il s’agit d’une première apparition surprise pour ce nouveau véhicule dont le dévoilement officiel est prévu pour ce mercredi 19 mai à 21h30.

Ford n’a dévoilé aucun détail technique pour le moment, mais à en croire les images qui ont coulé sur le web, on remarque de grandes similitudes avec le F-150 à essence. Les deux véhicules partageront vraisemblablement la même carrosserie, mais le F-150 Lightning se démarquera par une bande luminescente faisant toute la largeur du véhicule à l’avant.

And there it is. The electric @Ford F-150 Lightning ahead of comments by @POTUS. pic.twitter.com/IF0baIT55w