La nouvelle BMW Série 2 s’en vient avec plus de muscle

Un an après avoir ajouté la toute nouvelle Série 2 Gran Coupé, BMW s’apprête à lancer la prochaine génération de « l’autre » Série 2, l’originale, c’est-à-dire celle qui est disponible en formats coupé et cabriolet.

Aujourd’hui, le constructeur allemand nous donne quelques détails croustillants alors que le processus de développement tire à sa fin.

D’abord, le design va évoluer, mais ne vous attendez pas à de gros changements. Il risque d’y avoir certaines similitudes avec le modèle Gran Coupé en question, notamment les phares et la calandre.

Photo: BMW

À ce sujet, la nouvelle Série 2 ne devrait pas adopter la grille imposante et controversée qui commence à faire son apparition sur quelques-uns des modèles BMW plus sportifs, comme les M3 et M4, ou encore les véhicules électriques iX et i4. C’est du moins ce que laissent croire les images fournies par BMW qui montrent un prototype camouflé à l’essai.

La première version qui arrivera sur le marché sera le coupé M240i xDrive à rouage intégral. Autre bonne nouvelle : son moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres verra sa puissance augmenter de 335 à 382 chevaux, une hausse appréciable de 14%. En passant, c’est un chiffre identique au roadster Z4 et, depuis cette année, à la Toyota GR Supra 3.0.

Logiquement, ça voudrait dire que la prochaine BMW M2 aura plus de muscle elle aussi. À l’heure actuelle, on parle de 405 chevaux – ou 444 dans le cas de l’édition limitée M2 CS. En revanche, la version de base 230i xDrive avec moteur à quatre cylindres de 2,0 litres va probablement demeurer autour de 250 chevaux.

Photo: BMW

Enfin, la conduite et la tenue de route seront améliorées grâce à un gain de 12% de la rigidité en torsion et à des voies élargies. À cela s’ajoutent de nouveaux amortisseurs qui, selon BMW, réagissent avec plus de précision aux légères imperfections de la chaussée et compensent les vibrations afin d’accroître le confort. N’oublions pas la direction qui bénéficie de nouveaux supports pour une meilleure sensation au volant.

Le dévoilement officiel de la BMW Série 2 2022 ne saurait tarder, car la production doit débuter cet été en vue de sa mise en vente à l’automne.

