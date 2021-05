Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Porsche 911

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les sportives de luxe sont des modèles de très haute performance, aptes à faire rêver les passionnés d’automobile.

La première marche du podium est occupée par la voiture sport par excellence : la Porsche 911. Modèle emblématique dans la gamme du constructeur allemand, elle poursuit son évolution délicatement, améliorant ses performances et son raffinement de génération en génération.

Photo: Julien Amado

Pour l’année modèle 2021, les modèles de la génération 992 remplacent graduellement les anciennes versions. Ayant une gamme très étendue, l’auto est disponible en coupé, cabriolet ou Targa avec son toit rétractable électriquement. On note également l’arrivée des déclinaisons Turbo et Turbo S, dont le 6 cylindres de 3,8 litres développe respectivement 572 et 640 chevaux.

Capable de performances stratosphériques mais aussi de vous conduire calmement au quotidien, la 911 se distingue également par sa polyvalence.

Les finalistes

Derrière elle, c’est la Chevrolet Corvette qui s’installe à la deuxième position. Désormais dotée d’une architecture à moteur central arrière, la C8 se distingue par son excellent rapport prix/prestation. Dessinée comme une voiture exotique, la Corvette est motorisée par un V8 de 6,2 litres de 490 chevaux (495 avec échappement sport ou ensemble Z51).

Photo: Marc Lachapelle

Disposant de capacités dynamiques de très haut niveau, l’auto monte encore la barre d’un cran lorsqu’elle est munie de la suspension magnétique, dont la capacité d’adaptation fait merveille. Mis à part une conduite un peu moins raffinée que la 911 et une qualité de finition en retrait, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher.

Enfin, la dernière marche du podium revient aussi à deux Porsche, le duo 718 Boxster et Cayman. Que ce soit en version coupé ou cabriolet, l’excellente répartition des masses et la légèreté permettent de profiter d’une agilité et d’une efficacité notables.

Photo: Porsche Cars North America

Et bien que les performances des 4 cylindres soient déjà bonnes, la sonorité et le caractère des 6 cylindres des modèles GTS et GT4 ajoutent encore à l’ambiance sportive. Puisqu’il est question de la GT4, sachez qu’elle est capable d’en remontrer à beaucoup de modèles plus gros et puissants, son poids contenu, son moteur puissant et ses trains roulants bien calibrés faisant merveille sur route comme sur circuit.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l’auto 2021 dans toutes les catégories, c’est par ici!