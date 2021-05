Camionnettes d'occasion : quel est le modèle le plus fiable?

Je suis à la recherche d’une camionnette d’occasion (entre 2017 et 2020) pour remorquer une roulotte de 3 000 livres. Je suis intéressé par les Chevrolet Silverado et GMC Sierra ainsi que par le Ford F-150. Je veux surtout la mécanique la plus fiable, mais je ne suis pas intéressé par le Tundra. Que me recommandez-vous?

Bonjour Olivier,

Êtes-vous certain de ne pas vouloir un Toyota Tundra? C’est de loin le produit le plus fiable de sa catégorie, et il garde vraiment une bonne valeur de revente. Mais bon, le cœur a ses raisons, comme on dit!

Si vous hésitez entre les produits GM et Ford, côté fiabilité, General Motors fait généralement meilleure figure que Ford. En effet, chaque mécanique offerte par Ford dans le F-150, que l’on parle de moteurs atmosphériques ou de moteurs EcoBoost, est considérée comme étant moins fiable que sa contrepartie GM, selon les analyses de Consumer Reports.

Photo: General Motors

Chez GM, vous avez le choix entre plusieurs moteurs. Même la moins puissante peut parfaitement vous convenir. Il s’agit du V6 EcoTec3de 4,3 litres, qui développe 285 chevaux, 305 lb-pi de couple, et permet de remorquer jusqu’à 7 900 livres, ce qui vous convient pleinement.

Qui plus est, ce moteur est réputé pour avoir une longue durée de vie. Il est peu dispendieux à l’entretien, et il n’est pas rare de voir des Silverado dotés de cette mécanique atteindre des kilométrages très élevés.

Chez Ford, l’équivalent est le V6 de 3,3 litres, bon pour 290 chevaux et 265 lb-pi. Il permet de remorquer 7 700 livres.

Photo: Ford

En terminant, comme vous souhaitez acquérir un véhicule d'occasion, nous vous recommandons fortement de faire inspecter le modèle qui vous intéresse avant d'en faire l'acquisition. Au-delà de la réputation des véhicules, c'est surtout l'entretien qui a été effectué depuis leur sortie de l'usine qui sera garant d'une bonne fiabilité à long terme.

Bon magasinage!

