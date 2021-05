Chrysler Grand Caravan 2021 : cinq choses à savoir

Le segment des fourgonnettes est largement boudé par les consommateurs au détriment des VUS. Même la populaire Grand Caravan n’y échappe pas!

Récemment, ce modèle a troqué son emblème Dodge pour celui de Chrysler. Voici cinq choses à savoir sur la Chrysler Grand Caravan 2021.

Au revoir Dodge!

Pour la petite histoire, la bien connue Dodge Grand Caravan ne fait plus partie du catalogue de la marque. C’est maintenant au tour de Chrysler de porter le nom.

Photo: FCA

Pourquoi ne pas avoir continué avec Dodge? Tout simplement parce que cette marque se concentre désormais sur la puissance et la sportivité, alors que Chrysler est plus synonyme de confort et de commodité pour les familles.

En ce sens, la Chrysler Grand Caravan est une fourgonnette qui reprend l’esthétique de la Pacifica 2020.

Nous nous retrouvons donc avec deux fourgonnettes pour la marque Chrysler : la Grand Caravan et la Pacifica. La première est une version plus dénudée et abordable, alors que la deuxième peut être équipée d’un rouage intégral, d’un système d’infodivertissement plus récent et peut aussi être dotée de la technologie hybride.

Photo: FCA

Nouvelle transmission

Tout comme la défunte Dodge Grand Caravan, la Chrysler utilise le même moteur V6 Pentastar de 3,6 litres qui développe 286 chevaux et 262 lb-pi de couple. Contrairement au produit Dodge, la transmission aura maintenant neuf rapports au lieu de six.

La fonction arrêt-démarrage arrive de série sur le véhicule, lui permettant avec la nouvelle transmission de réduire sa consommation d’essence. Selon les données de Ressources naturelles Canada, la Grand Caravan détient une cote de 10,6 L/100 km. À titre comparatif, l’ancienne mouture enregistrait plutôt 11,8 L/100 km.

Photo: FCA

Des technologies en option

Plusieurs constructeurs proposent des technologies d’aides à la conduite, perpétuant la tendance à l’autonomisation des voitures. Bien que Chrysler ait sa propre suite d’assistances, celle-ci est en option avec la Grand Caravan. Évalué à 1 345 $, l’ensemble SafetyTec inclut notamment :

L’assistance au freinage évoluée

Le système de surveillance des angles morts/alerte de trafic transversal arrière

L’avertisseur de collision en marche avant/système de freinage actif

L’aide au stationnement arrière Park-Sense

La détection des piétons avec système de freinage d'urgence

À bord du véhicule, les occupants sont servis par le système d’infodivertissement Uconnect 4, fonctionnel grâce à un écran de sept pouces. Les applications Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série et l’instrumentation du tableau de bord est assistée par un écran de 3,5 pouces.

Photo: FCA

Toujours pratique

La Grand Caravan a la possibilité de venir en deux configurations, soit en version à huit ou à sept passagers. En ce sens, la première mouture possède une banquette à la place de la deuxième rangée, alors que l’autre est munie de sièges capitaine.

De plus, la troisième rangée peut se rabattre sous le plancher (Stow’n Go) pour plus d’espace de chargement, ce qui permet un volume de 2 478 litres. En rabaissant également la deuxième rangée, la donnée augmente à 3 979 litres. Lorsque tous les sièges sont relevés, la valise peut contenir 915 litres.

Grâce à sa polyvalence, la fourgonnette peut aussi remorquer des charges allant jusqu’à 3 600 lb (1 633 kg). En option, un porte-bagages de toit Stow’n Place noir est disponible pour une valeur de 295 $.

Photo: FCA

Deux versions disponibles

Produite à Windsor, en Ontario, la Chrysler Grand Caravan est déclinée en deux versions. La première – SE – est offerte à 34 522 $ (prix de détail suggéré par le fabricant). Cette mouture arrive avec une banquette à la deuxième rangée.

La deuxième version – SXT – est vendue à un prix de 36 322 $ (PDSF). Parmi les différences retrouvées par rapport à la SE, la SXT est munie de sièges baquets à la deuxième rangée. Des tapis protecteurs sont aussi fournis à l’avant et l’arrière.

De plus, quelques éléments esthétiques pourront séparer les deux variantes, comme des poignées de porte de la même couleur que la carrosserie et une calandre à volets actifs placés sur la SXT.

En vidéo: Antoine Joubert rend hommage à la Dodge Grand Caravan