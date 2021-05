Le nouveau Toyota 4Runner, c'est pour bientôt?

Je suis une adepte des 4x4 Toyota. Mon FJ Cruiser 2007 affiche maintenant 370 000 km et je souhaite le remplacer par un 4Runner TRD Pro. J’aimerais toutefois savoir si le modèle est sur le point de changer parce qu’avant de débourser 75 000 $, je ne veux pas me tromper et me retrouver avec un « vieux modèle ».

Bonjour Claudia,

Tout d’abord, sachez qu’il est difficile de se tromper en se procurant un Toyota 4Runner, surtout dans sa version TRD Pro. Il s’agit d’un camion littéralement indestructible et qui, malgré sa conception vieillotte, demeure extrêmement efficace. Certes, le freinage est spongieux et la boîte automatique à cinq rapports est dépassée, mais la robustesse de ce véhicule est pratiquement sans égale.

Photo: Toyota

Ironiquement, en optant pour le 4Runner, vous vous retrouverez essentiellement avec la même motorisation que celle de votre FJ Cruiser qui, en dépit de son kilométrage, peut encore valoir plus de 10 000 $. À ce jour, il n’y a aucun indice laissant croire à l’arrivée d’une nouvelle génération pour 2022. Il faut dire que jamais les ventes n’ont été aussi fortes qu’au cours des dernières années, Toyota ayant écoulé près de 130 000 unités en 2020, uniquement aux États-Unis.

Vous dire que le 4Runner demeurera inchangé pour encore plusieurs années serait audacieux, mais considérant son succès et son niveau de profitabilité pour le constructeur, il serait étonnant que celui-ci choisisse de retourner rapidement à la planche à dessin.

Toyota se concentrera plutôt à la refonte de ses camionnettes, lesquelles font face à une compétition plus féroce. On peut toutefois s’attendre à des changements radicaux éventuellement, puisque Toyota a déjà confirmé que tous ses véhicules seraient disponibles avec une motorisation électrifiée d’ici 2025.

Renouvellement ou pas, vous pouvez effectuer une transaction sans crainte. Et sachez que votre 4Runner pourra durer aussi longtemps que votre FJ Cruiser! Soyez cependant aux aguets, ces modèles sont très prisés par les voleurs...

