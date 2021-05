Comment détermine-t-on la pression des pneus?

Je viens d'acquérir un Nissan Rogue 2021 et le manufacturier suggère pour la pression des pneus 33 PSI à l'avant et 30 PSI à l'arrière. Pourquoi cette différence et sur quels critères se basent les manufacturiers automobiles pour la pression des pneus pour chaque véhicule?

-----------------

Bonjour Luc,

D’abord, afin de bien mettre nos lecteurs en contexte, soulignons que tous les constructeurs automobiles affichent une pression recommandée pour les pneus de leurs modèles. On retrouve habituellement celle-ci sur un autocollant apposé à l’intérieur de la portière du conducteur. L’information est également disponible facilement sur le web dans le manuel d’utilisateur du véhicule.

La pression des pneus se mesure officiellement en kilopascal, mais une la mesure en PSI (livre par pouce carré) demeure la plus commune en Amérique du Nord.

Il n’est pas rare de voir des constructeurs automobiles recommander une pression des pneus plus haute à l’avant qu’à l’arrière. Cela s’explique par le fait que la grande majorité des véhicules sont plus pesants à l’avant en raison de la présence du moteur et de la transmission. Il est donc tout à fait normal que Nissan recommande une pression plus élevée aux pneus avant de votre Rogue.

Photo: Frédéric Mercier

Maintenant, comment cette recommandation est-elle déterminée? Les constructeurs automobiles analysent plusieurs facteurs, mais les trois principaux sont les suivant : le poids du véhicule, sa capacité de charge et les dimensions des pneus qui y sont installés. Nous vous recommandons simplement de respecter ces recommandations.

Si, un jour, vous décidez d’opter pour de nouveaux pneus de dimensions différentes à ceux d’origine, la pression idéale pourrait varier. Il est alors recommandé de vous adresser à votre concessionnaire ou à un détaillant spécialisé en pneumatiques afin de calculer la pression idéale.

Bonne route!

En vidéo: la pression des pneus expliquée