Toyota Corolla 2021 et Volkswagen Jetta 2021 : comparons les chiffres

Toyota et Volkswagen sont deux marques très populaires, qui tirent fortement leur épingle du jeu grâce à la notoriété de nombreux modèles au sein de leur gamme.

Dans la catégorie des berlines compactes, la Toyota Corolla et la Volkswagen Jetta sont bien connues des automobilistes québécois depuis de nombreuses années. La première est réputée pour sa fiabilité à toute épreuve alors que la deuxième est reconnue pour offrir un meilleur dynamisme.

Comment ces deux modèles se comparent-ils en 2021? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Pour simplifier la comparaison, nous allons seulement analyser les variantes berlines.

Groupes motopropulseurs : égalité

Photo: Antoine Joubert

Avec des véhicules aussi populaires, vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il y a une multitude de motorisations disponibles pour les deux berlines. Commençons avec la Volkswagen Jetta.

D’abord, les versions d’entrée de gamme abritent un quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre qui génère 147 chevaux et 184 lb-pi de couple. Le consommateur pourra choisir entre une boîte manuelle à six rapports ou automatique à huit rapports.

Si vous recherchez de la puissance, la GLI arrive avec un moteur plus volumineux de 2,0 litres turbocompressé. Celui-ci développe une cavalerie de 228 chevaux et 258 lb-pi de couple. Le tout peut être jumelé à une transmission à six rapports manuelle ou automatique à sept rapports à double embrayage (DSG).

Chez Toyota, la Corolla est munie de série avec un moteur 1,8 litre de 139 chevaux et 126 lb-pi de couple. Sinon, le consommateur peut opter pour un moulin à 2,0 litres qui monte la puissance à 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Ces deux groupes motopropulseurs peuvent être équipés d’une transmission manuelle à six vitesses ou d’une boîte CVT.

Toyota propose aussi une version hybride qui utilise également un moteur 1,8 litre, mais de 121 chevaux combinés. Cette mouture arrive uniquement avec une boîte CVT. Tous les véhicules sont dotés du rouage à traction.

Bref, les motorisations de base offrent des puissances et des figures similaires. Il s’agit de savoir si vous préférez un véhicule performant (Jetta GLI) ou aller plutôt du côté écologique avec la Corolla hybride.

Consommation : avantage Toyota Corolla

Photo: Julien Amado

Évidemment, puisque Toyota est le seul des deux constructeurs à offrir une voiture hybride, la Corolla gagne la mise avec une consommation moyenne de 4,5 L/100 km. Mais qu’en est-il des autres versions?

Toujours chez Toyota, la plus petite motorisation (1,8 litre) a une cote de 7,1 L/100 km, alors que le 2,0 litres baisse la donnée à 6,7 L/100 km (automatique).

Ces chiffres sont similaires pour la Jetta avec la transmission automatique qui enregistre une consommation de 6,9 L/100 km selon Ressources naturelles Canada. La GLI boit 8,4 L/100 km à la pompe. Bref, excluant la GLI et l’hybride, les cotes de consommation des deux véhicules sont relativement comparables.

Côté pratique : avantage Volkswagen Jetta

Photo: Antoine Joubert

Typiques à la catégorie, les deux berlines peuvent accueillir un total de cinq passagers. Concernant l’espace de chargement, le volume du coffre de la Jetta est un peu plus grand que celui de la Corolla, avec un espace de 399 litres contre 371 litres respectivement.

Ceci s’explique par les dimensions supérieures de la Volkswagen, puisqu’elle est plus longue, plus large et plus haute. Cependant, la Corolla est un tantinet plus maniable en ville grâce à son format et son diamètre de braquage de 10,6 mètres (11,1 pour la Jetta). Le remorquage n’est pas recommandé.

Sécurité : avantage Toyota Corolla

Photo: Julien Amado

Au chapitre de la sécurité, la Toyota Corolla 2021 détient la distinction Top Safety Pick de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). En revanche, ce n’est pas le cas de la Volkswagen Jetta.

Avec le Toyota Safety Sense, la Corolla arrive de série avec les aides à la conduite suivantes : le système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes, le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route ainsi que le régulateur de vitesse dynamique à radar à haute vitesse.

Concernant la Jetta, aucune technologie d’aide et d’assistance à la conduite ne se retrouve dans les versions d’entrée de gamme. Il faut opter pour des déclinaisons plus huppées afin d’obtenir des technologies comme la détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière ou encore les freins avant assistés avec freinage d'urgence autonome.

Sur le plan de la sécurité, la Toyota Corolla remporte la mise grâce à sa mention spéciale de l’IIHS et ses technologies d’aides à la conduite venant de série.

Intégration technologique : égalité

Photo: Antoine Joubert

Nous retrouvons essentiellement les mêmes commodités des deux côtés. En fait, à la fois la Corolla et la Jetta offrent un système d’infodivertissement compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto (qui peut être sans fil chez Volkswagen). Même son de cloche pour les options.

Un écran de huit pouces est disponible ainsi que la recharge à induction pour téléphone cellulaire. L’écran central mesure 6,5 pouces chez Volkswagen, alors qu’il est de sept pouces chez Toyota.

Des ports USB sont parsemés dans l’habitacle et des chaînes hi-fi haut de gamme sont aussi disponibles.

Prix : égalité

Photo: Julien Amado

À quelques centaines de dollars près, la Corolla et la Jetta offrent une facture très similaire, comme en témoigne la liste ci-dessous :

Toyota Corolla (berline) :

L : 21 539 $ (manuelle) LE : 24 279 $ SE : 24 779 $ (manuelle) Hybride : 27 279 $ XLE : 29 639 $ XSE : 31 139 $

Volkswagen Jetta :

Comfortline : 21 595 $ (manuelle) Highline : 25 495 $ (manuelle) Execline : 28 995 $ GLI : 30 995 $ (manuelle)

(Prix de détail suggéré par le fabricant)

Garanties : égalité

Photo: Antoine Joubert

Ici, nous pouvons parler de stratégies inverses entre les deux constructeurs. En effet, la garantie de base est meilleure chez Volkswagen, puisqu’elle propose 4 ans/80 000 km contre 3 ans/60 000 km pour Toyota. Pourtant, Toyota fournit une protection contre la perforation due à la corrosion supérieure d’un an par rapport au produit allemand à 8 ans/kilométrage illimité.

Sinon, la garantie sur le groupe motopropulseur est identique à 5 ans/100 000 km. Pour les composantes hybrides, Toyota offre une protection de 8 ans/160 000 km.

En vidéo: notre essai de la Toyota Corolla hybride 2020