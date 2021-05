Tesla CyberLandr : la demande explose pour un Cybertruck de camping

Bien que les premières livraisons du Tesla Cybertruck ne se feront pas avant 2022, l’engouement pour la camionnette électrique ultra futuriste du constructeur californien demeure très fort. Vous en voulez une autre preuve?

Le 6 avril dernier, la compagnie Stream It de Las Vegas a annoncé un ensemble pour convertir le Cybertruck en véhicule de camping et d’expédition, baptisé CyberLandr. À peine un mois plus tard, la compagnie dit que les précommandes représentent déjà plus de 50 millions $ en revenus futurs.

Le coût de l’unité se chiffre à 49 995 $ et un dépôt de 5 000 $ est exigé. Notez que tous ces montants sont en dollars américains.

Avec son ingénieuse structure qui se déploie à partir de la caisse de chargement, le Cyberlandr peut servir aussi bien de salon, de chambre, de cuisine ou de salle de bain, selon Stream It. Le surplus de poids de 1 200 livres entraînerait une baisse d’autonomie de seulement 5% environ.

« Nous croyons que l’intérêt vient du fait que les gens y voient un nouveau véhicule d’aventure permettant d’améliorer leurs vies. Que ce soit les parents qui accompagnent leurs jeunes à des compétitions de sport ou les voyageurs qui désirent se rendre dans des endroits auparavant inaccessibles en VR, nous pensons que le CyberLandr peut servir deux ou trois fois plus souvent qu’un VR conventionnel, parce qu’il est tellement simple à déplacer et à utiliser », affirme le cofondateur de Stream It, Bill French.

Photo: Stream It

Évidemment, comme le montrent les images et la vidéo, le CyberLandr est encore un concept. Le développement se poursuit, notamment avec les conseils de Sandy Munro de la firme Munro & Associates, qui ironiquement est bien connu pour ses critiques à l’endroit de Tesla, en particulier le nouveau Model Y. Stream It veut un produit de qualité tout en pouvant répondre à la demande.

Le PDG Lance King estime de façon conservatrice que 10 000 clients du Cybertruck vont décider de le convertir en CyberLandr dans la seule année 2022.

