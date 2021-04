Toyota annonce deux futurs VUS à trois rangées

Alors qu’on attend toujours l’identité du VUS que Toyota doit produire dans sa nouvelle usine de Huntsville, en Alabama (la construction achève cette année), le géant nippon vient d’annoncer un investissement de près d’un milliard de dollars à Princeton, en Indiana.

L’objectif? Pouvoir y assembler deux nouveaux VUS offrant trois rangées de sièges et jusqu’à huit places, conçus d’abord et avant tout pour les « familles américaines actives de la génération Y ». Ces modèles seront dévoilés officiellement plus tard, mais on sait que l’un sera vendu sous la bannière de Toyota et l’autre, celle de Lexus.

Le constructeur mentionne également que ces véhicules se joindront à une « gamme diversifiée de produits électrifiés » – ce qui semble indiquer qu’ils utiliseront un groupe motopropulseur hybride à l’instar des Toyota RAV4 Hybride, Highlander Hybride, Venza et Sienna, sans oublier les Lexus UX 250h, NX 300h et RX 450h – pour faire un pas de plus vers la cible de carboneutralité d’ici 2050.

Photo: Toyota

En outre, il est question de nombreuses technologies de pointe, notamment un système de conduite semi-autonome permettant de relâcher le volant dans certaines situations. L’utilisateur pourra se servir de son téléphone intelligent comme clé numérique pour accéder à bord ou encore pour contrôler le dispositif de stationnement assisté à distance.

L’usine de Toyota en Indiana fabrique actuellement la Sienna, le Highlander/Highlander hybride et le Sequoia. Il n’est pas clair encore si les deux nouveaux modèles en question seront des véhicules qui ne font pas encore partie du catalogue ou bien une nouvelle génération de véhicules existants.

Les Toyota 4Runner et Sequoia sont plus que dus pour une refonte, alors que le Land Cruiser prend sa retraite aux États-Unis. Rappelons aussi que la compagnie a récemment déposé des demandes pour faire enregistrer le nom « Grand Highlander » aux États-Unis et au Canada. Chez Lexus, on attend de nouveaux GX et LX.

Vous avez votre propre idée? Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour d’autres annonces et détails.

