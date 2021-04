Ion Park : Ford accélère le développement de son expertise électrique

Ford Mustang Mach-E 2021 : le pouvoir du petit cheval

En novembre 2019, Ford a osé. Osé faire ce que certains ont considéré comme un coup de génie, et d’autres comme un sacrilège. Le constructeur de Dearborn a dévoilé un véhicule utilitaire dérivé de la mythique Mustang . Qui plus est, le manufacturier a poussé l’expérience encore plus loin en …