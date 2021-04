Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Audi Q7 et Q8

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les VUS intermédiaires de luxe sont très nombreux sur notre marché. Comme pour les modèles sous-compacts et compacts, les modèles germaniques se partagent une nouvelle fois les trois premières marches du podium.

Déjà vainqueur dans la catégorie des VUS de luxe compacts et sous-compacts, Audi poursuit sa moisson de victoires avec le duo Q7/Q8. Deux modèles qui se caractérisent par une gamme très large, permettant de combler les besoins de nombreux acheteurs. Dotés d’un très bel habitacle profitant des dernières technologies, les deux utilitaires allemands demeurent au sommet de leur catégorie en ce qui a trait à la qualité de finition.

En dépit d’un poids élevé, la tenue de route impressionne, surtout lorsque l’on prend le volant du RS Q8, le plus sportif et radical de la gamme.

Ces VUS font toutefois payer cher leurs bonnes prestations, ce qui est encore plus vrai lorsque l’on décide d’ajouter des options à leur bon de commande.

Photo: Audi

Les finalistes

La deuxième marche du podium revient aux BMW X5 et BMW X6. Comme les Audi Q7 et Q8, les deux modèles bavarois procurent un agrément de conduite de premier ordre. Le roulement, un peu ferme, permet de profiter d’une tenue de route efficace. La direction, très précise et remarquablement bien dosée, fait également partie des points forts des X5 et X6.

Du côté des motorisations, les modèles d’entrée de gamme effectuent des accélérations et des reprises adéquates. Les deux VUS deviennent plus méchants avec le V8 du M50i, et carrément démoniaques quand on choisit les versions M et M compétition. Avec respectivement 600 et 617 chevaux sous le capot, les performances sont tout simplement étourdissantes.

Photo: BMW

Enfin, la troisième place est occupée par le Porsche Cayenne, une autre valeur sûre de cette catégorie. Disponible en version normale ou en coupé, désormais un incontournable dans ce segment, le Cayenne peut recevoir une grande variété d’équipements et de motorisations.

Si le modèle de base nous a semblé un peu timide pour un véhicule de ce prix, les modèles S, GTS et Turbo relèvent le gant en réalisant des performances plus en rapport avec le prestige du Cayenne.

Photo: Frédéric Mercier

Le modèle hybride, bien que très performant, ne brille pas vraiment par son efficience. En effet, son autonomie trop faible empêche le conducteur de profiter d’une autonomie électrique suffisante pour une utilisation quotidienne.

