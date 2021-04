Comment survivre à la neige d'avril en pneus d'été

Dame Nature a le don de nous jouer de vilains tours parfois et elle s’en est permis un bon en ce Jour de la Terre en déposant plusieurs centimètres de neige sur une bonne partie du Québec, alors que le beau temps et la chaleur nous laissaient croire que l’été frappait presque à la porte.

D’ailleurs, à peu près tous les propriétaires de véhicules ont eu l’occasion d’enlever leurs pneus d’hiver depuis le 15 mars pour installer des pneus d’été ou quatre saisons.

Dans les conditions actuelles, c’est un sérieux handicap. Heureusement, le télétravail et les mesures imposées en lien avec la pandémie de COVID-19 aident à limiter beaucoup les déplacements. Si vous n’avez pas le choix de prendre la route, voici quelques conseils pour survivre à la neige en pneus d’été…

Premièrement, il faut rappeler que la gomme de ces pneus est moins flexible par temps froid et que la bande de roulement n’est pas conçue pour évacuer une grande quantité de neige et d’eau. Par conséquent, l’adhérence et la tenue de route sont compromises, sans parler des distances de freinage.

Après avoir bien déneigé le véhicule et les pneus avant de sortir de l’entrée ou du stationnement (et vérifié la pression d’air!), il faut commencer par réduire notre vitesse, tant en ligne droite que dans les courbes, puis essayer de maintenir un plus grand écart avec les autres véhicules, question de prévenir les pertes de contrôle et de se donner plus de temps de réagir.

Photo: Adobe Stock

Parlant de réagir, garder les deux mains sur le volant et les deux yeux sur la route en tout temps est de mise plus que jamais. Ce n’est pas le moment de fouiller dans la console, de jouer avec l’écran ou, pire, de consulter son téléphone. Aussi, cette neige inattendue peut obstruer sans prévenir les différents capteurs et caméras qui gouvernent les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite sur lesquels on se fie en temps normal, d’où l’importance de redoubler de prudence.

Maintenant, que faire en cas de dérapage? « Laissez le système de freinage antiblocage (ABS) de votre véhicule faire son travail et optez pour diriger plutôt que freiner pour contrôler un véhicule qui dérape, explique Jon Nichols, propriétaire d’un magasin OK Pneus et ancien champion de course automobile sur glace. Si vous êtes dans une situation où votre véhicule glisse ou dérape, il ne faut jamais tourner brusquement le volant ou freiner brusquement – essayez de garder votre calme. »

Faites attention et ne désespérez pas, bientôt toute cette neige sera fondue et les routes seront sécuritaires à nouveau!

