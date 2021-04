Huawei se lance dans l’automobile avec ce VUS

Contrairement à Sony, qui s’est limité à un concept, ou à Apple, qui tarde à dévoiler le fruit de son travail, le fabricant de téléphones intelligents Huawei se lance dans l’automobile avec un premier véhicule qui sera commercialisé dès le mois prochain.

Exclusif à la Chine pour le moment, le modèle développé en partenariat avec Cyrus représentera la bannière Seres.

Appelé SF5, il prend la forme d’un VUS compact aux lignes plutôt attrayantes. On ne peut pas dire qu’il est une copie d’un véhicule déjà en vente sur notre continent, chose qui n’est pas rare avec les compagnies chinoises.

À la manière de Tesla, toutefois, les poignées se fondent dans la carrosserie et le gros écran multimédia à bord ressemble à celui de la Model S avant sa récente mise à jour. Venant de Huawei, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le système d’infodivertissement est à la fine pointe de la technologie, entre autres pour la connectivité avec les téléphones.

On découvre également un volant à base plate, un sélecteur de vitesses rotatif, un éclairage ambiant et un toit ouvrant. Les sièges sont chauffants et ventilés en plus de comporter une fonction de massage. N’oublions pas le puissant système audio à 11 haut-parleurs et deux caissons de graves.

Sur la route, le Seres SF5 utilise une foule de caméras, de capteurs à ultrasons et un radar à ondes millimétriques pour contrôler ses différents dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite.

Le véhicule est un hybride rechargeable dont le moteur à quatre cylindres de 1,5 litre sert de génératrice pour la batterie qui alimente les deux moteurs électriques. Ensemble, ces derniers génèrent une puissance de 405 kilowatts (543 chevaux) et un couple de 605 livres-pied, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

L’autonomie électrique s’élève à 180 kilomètres et à plus de 1 000 kilomètres au total selon la norme européenne NEDC qui, on le sait, est très optimiste par rapport à nos méthodes de calcul nord-américaines.

Quant au prix, Huawei annonce le Seres SF5 à partir de 216 800 yuan, soit l’équivalent de 42 000 $ canadiens.