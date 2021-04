World Car of the Year Awards 2021 : voici les gagnants

Le Volkswagen ID.4 défraye énormément les manchettes ces temps-ci et avec raison. Aujourd’hui, il a été couronné Voiture mondiale de l’année 2021 par l’organisation des World Car of the Year Awards.

Le nouveau multisegment électrique de Volkswagen, qui arrivera sur le marché canadien cet été après avoir fait ses débuts en Europe et aux États-Unis, a obtenu la faveur du jury composé de plus de 90 journalistes provenant de plusieurs pays, dont Gabriel Gélinas du Guide de l’auto. Les deux autres finalistes étaient la Honda e et la Toyota Yaris.

Voiture urbaine mondiale de l'année

La petite citadine électrique de Honda a toutefois remporté le prix de la Voiture urbaine mondiale de l’année 2021, devançant sa sœur, la Honda Fit/Jazz, et ladite Yaris.

Photo: Honda

Design mondial de l’année

La Honda e était également finaliste dans la catégorie du Design mondial de l’année 2021, mais c’est le Land Rover Defender qui a été sacré. Le troisième modèle en lice était le Mazda MX-30.

Photo: Land Rover

Voiture de performance mondiale de l’année

Pour ce qui est du prix de la Voiture de performance mondiale de l’année 2021, trois modèles bien différents s’affrontaient : la sous-compacte Toyota GR Yaris, le grand multisegment de luxe Audi RS Q8 et le coupé sport Porsche 911 Turbo. Ce dernier repart avec le trophée.

Photo: Porsche AG

Voiture de luxe mondiale de l’année

Enfin, dans la catégorie de la Voiture de luxe mondiale de l’année 2021, la Mercedes-Benz Classe S de nouvelle génération a récolté les honneurs, étant préférée à la Polestar 2 et au Defender.

En vidéo : tout ce qu'il faut savoir sur le Volkswagen ID.4