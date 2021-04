Une rare Subaru Impreza 22B STi vendue plus de 390 000 $

Un collectionneur vient tout juste de débourser 312 555 $ US, soit un peu plus de 390 000 $ CAD, pour une Subaru Impreza 22B STi 1998.

Très convoitée, cette édition spéciale de la voiture compacte a récolté 76 mises sur le site d’encans en ligne Bring a Trailer.

L’Impreza 22B STi se veut un symbole de commémoration pour le 40e anniversaire du constructeur au sein du championnat mondial de rallye. le modèle ayant récolté cette somme faramineuse est identifié comme étant l’exemplaire numéro 156 des quelque 400 unités assemblées pour le marché japonais.

Photo: Bring a Trailer

On reconnaît cette édition de l’Impreza par son capot en aluminium dotée d’une prise d’air, ses ailes et ses bas de caisse élargis de même que son aileron arrière ajustable. Sur le coffre est apposé l’écusson « 22B STi ».

Photo: Bring a Trailer

Comme on peut le voir sur les photos, elle est peinte en bleu Wallye World et elle est munie de jantes BBS de 17 pouces au fini doré. La voiture a parcouru 40 000 kilomètres.

Son capot renferme un moteur turbocompressé à plat de 2,2 L qui développait, à l’époque, 280 chevaux et 268 livres-pied. Il est jumelé à une transmission manuelle à cinq rapports.

Photo: Bring a Trailer

La voiture a été importée du Japon par le vendeur américain. En vertu de la législation fédérale, elle ne peut être utilisée qu’à des fins de démonstration et ainsi parcourir tout au plus 2500 miles annuellement, ce qui représente un peu plus de 4000 kilomètres.

Il ne s’agirait pas d’un record pour ce modèle puisqu’un autre exemplaire a trouvé preneur, en juillet 2020, pour la somme de 295 000 £, soit environ 505 000 $ CAD selon le taux de change en vigueur à cette époque.