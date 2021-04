Chevrolet Trailblazer 2021 et Kia Seltos 2021 : comparons les chiffres

Le Chevrolet Trailblazer et le Kia Seltos sont deux véhicules relativement nouveaux dans le créneau des véhicules utilitaires sous-compacts. Bien qu’ils aient des fonctionnalités similaires, les deux véhicules sont différents à plusieurs points de vue.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

Le manufacturier coréen propose deux motorisations sous le capot du Seltos. Les versions de base sont équipées d’un moteur de 2,0 litres qui développe 146 chevaux et 132 lb-pi de couple. Cette motorisation est jumelée à une boîte à variation continue et le choix du rouage à traction ou intégral.

Il est aussi possible d’opter pour un bloc à quatre cylindres de 1,6 litre turbocompressé qui génère 175 chevaux et 195 lb-pi. Seule une transmission à double embrayage de sept rapports est alors livrable, mais le consommateur peut décider entre le rouage à traction ou intégral.

Chevrolet approche le segment des VUS sous-compacts d’une autre manière en ne proposant que des moteurs à trois cylindres, l’un de 1,2 litre et l’autre de 1,3 litre.

Le premier génère une puissance de 137 chevaux et 162 lb-pi de couple. Il est associé au rouage à traction et à une boîte à variation continue. Le deuxième produit une cavalerie de 155 chevaux et 174 lb-pi de couple. Cette version utilise une transmission à neuf rapports si le moteur est combiné au rouage intégral. La variante à traction profite plutôt de la boite CVT.

En conclusion, même si les constructeurs offrent deux motorisations, le fait que les figures de puissance soient plus élevées et variées chez Kia permettent au Seltos de se démarquer.

Consommation : égalité

Photo: Frédéric Mercier

Au sujet de la consommation, il est difficile de désigner un gagnant tant les chiffres se ressemblent entre le Seltos et le Trailblazer.

Le Kia équipé du moteur d’entrée de gamme atteint une cote de 7,7 L/100 km en version à traction et 8,2 L/100 km s’il est accouplé au rouage intégral. Chez Chevrolet, le plus petit moteur enregistre une consommation de 8,0 L/100 km, alors que le plus gros moulin baisse la donnée à 7,6 L/100 km (tous deux en rouage à traction).

Ensuite, le Trailblazer à rouage intégral brûle 8,4 L/100 km. Par ailleurs, la version turbo du Kia consomme 8,7 L/100 km.

Côté pratique : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

Sur le plan pratique, le Trailblazer a beau avoir des dimensions supérieures par rapport au Seltos, ce dernier réussit malgré tout à obtenir un espace de chargement plus grand.

Le volume derrière les places arrière est de 752 litres pour le Seltos, tandis qu’il est de 716 litres pour le Trailblazer. Même son de cloche lorsque les sièges de la banquette sont rabattus, les données montent respectivement à 1 778 litres et 1 540 litres.

Les deux véhicules peuvent accueillir cinq passagers et le remorquage n’est pas recommandé à la fois pour le Seltos et pour le Trailblazer. Typiques aux VUS, des longerons de toit viennent de série pour les deux utilitaires.

Sécurité : données incomplètes

Photo: Kia

Question sécurité, le Kia Seltos détient la mention « Top Safety Pick 2021 » de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safey (IIHS). Les résultats des tests de collision n’ont toutefois pas été publiés concernant le Trailblazer, ce qui nous empêche de déterminer un gagnant clair ici.

Du côté des aides à la conduite, Kia emploie le système baptisé DRIVE WiSE. On y retrouve notamment : le système d'assistance à la sortie sécurisée, l’alerte de collision dans les angles morts et l’alerte de trafic transversal arrière. D’autres technologies comme l’assistance de maintien de voie et l’assistance d’évitement de collision frontale sont disponibles en option.

La marque américaine utilise son système nommé Chevrolet Safety Assist. Celui-ci inclut de série : l’alerte de prévention de collision, le freinage d'urgence automatique et le freinage de détection des piétons à l'avant ainsi que l’avertisseur de sortie de voie. Le Trailblazer peut aussi utiliser d’autres technologies comme l’alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés et l’alerte de circulation transversale arrière.

Intégration technologique : égalité

Photo: Frédéric Mercier

À bord, nous retrouvons essentiellement les mêmes éléments : des ports USB, la recharge à induction en option, l’intégration des applications Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu’un système sonore Bose en option font partie des similarités.

En ce qui concerne la taille des systèmes d’infodivertissement, elle varie grandement. Kia fournit un écran de huit pouces de série et de 10,25 pouces en option. Ces dimensions sont plutôt de sept et huit pouces respectivement pour Chevrolet. Sinon, le Seltos offre l’affichage tête haute, alors que le Trailblazer propose le 4G LTE.

Bref, puisque les deux fabricants fournissent essentiellement les mêmes choses, aucun gagnant clair ne ressort de cette catégorie.

Prix : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

Les deux VUS sous-compacts proposent des prix similaires en comparant leurs multiples versions disponibles. Cependant, Kia remporte la mise grâce à un coût inférieur pour son modèle d’entrée de gamme.

Chevrolet Trailblazer :

LS (TA) : 26 148 $ LT (TA) : 28 348 $ LT (TA) avec moteur 1,3T : 29 538 $ LS (TI) : 28 148 $ LT (TI) : 30 348 $ ACTIV : 32 848 $ RS : 32 848 $

Kia Seltos :

LX (TA) : 23 095 $ LX (TI) : 25 095 $ EX : 27 695 $ EX Premium : 30 695 $ SX Turbo : 32 695 $

(Prix de détail suggéré par le fabricant)

Garanties : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

Puisque Kia offre une des garanties les plus compétitives sur le marché, la marque coréenne l’emporte sur Chevrolet. À part une protection commune sur le groupe motopropulseur de 5 ans/100 000 km, les deux autres garanties diffèrent à l’avantage du Seltos.

Bien que Chevrolet propose une garantie contre la perforation sur une durée de six ans contre cinq pour Kia, elle ne couvre qu’une distance de 160 000 km, alors que le Seltos pourra bénéficier d’un kilométrage illimité. Finalement, le constructeur coréen offre une protection de base s’étalant sur 5 ans/100 000 km, contre 3 ans/60 000 km pour Chevrolet.

