Quel traitement antirouille devrais-je choisir?

Je possède un Mazda CX-5 2020 acheté le 31 octobre dernier et je me demande quel traitement antirouille serait le plus adéquat.

Bonjour Jean,

Sachez d’emblée qu’il existe d’innombrables produits antirouille qui peuvent aussi vous être vendus de différentes façons. Ceux vendus par le concessionnaire ne sont pas recommandables puisqu’ils ne sont pas toujours appliqués de manière professionnelle et leurs prix sont démesurés. En fait, comprenez qu’en vous procurant un antirouille chez le concessionnaire, vous payez davantage pour une garantie que pour le produit. Hélas, après plusieurs années, il existe tellement d’impondérables permettant de contourner les règles de cette garantie qu’il vaut mieux passer.

Quoi qu’il en soit, il faut à tout prix proscrire l’antirouille électronique. Un attrape-nigaud, puisque sa véritable efficacité n’a jamais réellement été prouvée pour une voiture. On lui trouve certains avantages pour de grandes surfaces métalliques, comme pour des conteneurs ou même des paquebots, mais certainement pas pour une voiture.

Il reste ensuite les traitements à l’huile, la graisse ou la paraffine. Trois produits efficaces, qui doivent impérativement être appliqués par des experts. Il est également important d’appliquer le produit sur un véhicule dont le soubassement a été fraîchement nettoyé, permettant au produit de mieux adhérer aux surfaces du métal. Aussi, privilégiez un traitement lors de chaudes températures, entre mai et septembre.

Maintenant, ne connaissant pas votre situation et votre intention quant à la durée de conservation de votre véhicule, il m’est difficile de m’avancer sur l’option la plus viable.

Or, l’option d’un traitement annuel à l’huile vous coûtant chaque fois une centaine de dollars m’apparaît toujours comme étant la meilleure : l’efficacité est tangible, les petites erreurs d’applications (s’il y a lieu) peuvent être corrigées dès l’année suivante, et vous payez en temps réel pour une protection. Car si vous choisissez par exemple un traitement à la paraffine renouvelable aux cinq ans, vous paierez d’avance pour un produit, ne sachant même pas si vous garderez le véhicule aussi longtemps (changement de besoin, sinistre, etc.).