Où sont les Toyota Celica décapotables?

En studio : que se passe-t-il avec les voitures décapotables?

Les voitures décapotables seraient-elles en perte de vitesse? Volkswagen retire la Beetle du marché, la Nissan 370Z reste en coupé mais ne roulera plus à ciel ouvert et ça commence à sentir la fin pour la Fiat 124 Spider . Que se passe-t-il? L'engouement n’est plus là et un fossé …