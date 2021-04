En Studio : quel moteur choisir avec le Ram 1500 Warlock?

Véronique et son conjoint, des lecteurs du Guide de l’auto, sont à la recherche d’un Ram 1500 Warlock 2021 pour effectuer des voyages en camping et pour tirer une roulotte de 2500 livres.

Le couple allait initialement se tourner vers le moteur V8 HEMI de 5,7 litres, mais en prenant en considératione sa consommation d’essence et son coût d’immatriculation plus élevés, ils se demandent si le moteur V6 de 3,6 litres serait suffisant pour leurs besoins.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon explorent ces choix et tentent de guider notre lectrice et son conjoint dans la bonne direction.