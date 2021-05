En vidéo : les berlines coréennes continuent de nous surprendre

Les berlines intermédiaires n’ont jamais été aussi attrayantes que maintenant, et elles demeurent pourtant boudées par les automobilistes québécois.

Mis à part la Toyota Camry et la Honda Accord qui conservent un certain succès, des berlines de qualité comme la Nissan Altima et la Subaru Legacy se vendent au compte-gouttes malgré des qualités indéniables.

Malgré tout, les constructeurs coréens Hyundai et Kia ne lancent pas la serviette et offrent deux nouvelles berlines intermédiaires très concurrentielles.

La Hyundai Sonata se démarque par un style très futuriste, une version hybride compétente et une nouvelle variante N Line axée sur la performance.

Photo: Patrice Marchessault

Quant à Kia, la nouvelle K5, qui vient remplacer l’Optima, opte également pour une allure dynamique, notamment à l’avant grâce à des phares joliment dessinés. Sous le capot, nous retrouvons deux options de moteurs turbocompressés, soit un quatre cylindres de 180 chevaux, ou bien le 4 cylindres qui offre 290 chevaux.

Photo: Marc-André Gauthier

Offerte dans une version sportive baptisée N Line, la Sonata offre des performances impressionnantes, gracieuseté d’un moteur turbo de 290 chevaux et 310 livres-pied. Notons toutefois que le rouage intégral brille par son absence chez la Sonata, peu importe la version choisie.

En ce qui concerne la Kia K5, la version GT Line est offerte avec le moteur moins puissant de 180 chevaux. En revanche, elle offre un rouage intégral et une transmission automatique qui effectue son travail en pleine douceur.

Une version sportive de la K5 surnommée GT est disponible, mais tout comme la Sonata N Line, celle-ci n’est livrable qu’avec les roues motrices avant.

Dans cette capsule Face à Face, Germain Goyer et Marc-André Gauthier prennent le volant d’une Hyundai Sonata N line et d’une Kia K5 GT Line. Les berlines intermédiaires n’ont pas dit leur dernier mot!