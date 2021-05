En vidéo : le Nissan Armada 2021 mis à l'essai

Inspection : le Nissan Armada 2021 nous livre ses secrets

Les gros VUS avec un châssis en échelle se font de plus en plus rares de nos jours. Chez Nissan, l’ Armada demeure fidèle au poste et a même été modernisé pour 2021 avec un look rafraîchi, une cabine plus moderne, et un peu plus de puissance sous le capot.