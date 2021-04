Voitures anciennes : le Granby International 2021 est annulé

Surprise, voici la Toyota GR 86 2022!

Quatre mois et demi après la nouvelle Subaru BRZ 2022 , Toyota dévoile enfin la deuxième génération de son coupé sport 86 . Comme on s’y attendait, on parlera maintenant de la GR 86, à l’instar des autres modèles du constructeur qui portent la signature de sa division GAZOO Racing, …