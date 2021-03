Et si la Mitsubishi Lancer Evo ressuscitait comme ceci?

Plusieurs amateurs de voitures sport compactes s’ennuient de la Mitsubishi Lancer Evolution depuis que la dixième et dernière génération a tiré sa révérence il y a un peu plus de cinq ans. En fait, la compagnie a totalement abandonné la Lancer pour se concentrer sur ses utilitaires.

Les rumeurs d’un retour sont plutôt fondées sur l’espoir que sur du concret (Mitsubishi insiste pour dire que la page est tournée), mais ça ne nous empêche pas de rêver.

C’est ce qu’a fait un designer amateur, qui nous partage sa vision d’une Lancer Evolution ressuscitée sur sa page Facebook.

Mitsubishi Lancer Evo XI. After finishing the AE86 yesterday and wondering what should I do next, I stumbled on a @... Publié par Rain Prisk sur Mardi 30 mars 2021

Comme vous le voyez, cette nouvelle version demeure fidèle à la défunte Evo avec une calandre béante à l’avant et un aileron massif à l’arrière. Il y a aussi les deux prises d’air sur le capot et celles derrière les roues avant, quoique plus petites.

En même temps, la plus récente mouture du « Bouclier dynamique » de Mitsubishi est bien adaptée, du moins pour ce qui est des phares et des garnitures chromées en forme de crochet juste en dessous. Ça rappelle les nouveaux Outlander et Eclipse Cross 2022.

On aime aussi les différentes touches de noir comme sur les roues surdimensionnées, les boîtiers de rétroviseurs et les éléments aérodynamiques au bas de la carrosserie. Le relief prononcé sur les portières n’est pas mal non plus.

Vous en pensez quoi? Préférez-vous la Honda Civic Type R ou peut-être la nouvelle Volkswagen Golf R 2022? Et n’oublions pas la prochaine Subaru WRX STI!

