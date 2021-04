Genesis X : un prototype de muscle car électrique voit le jour

Genesis présente un nouveau concept de coupé de grand tourisme entièrement électrique qui incarne la plus récente évolution de sa philosophie de design. Baptisé Genesis X, il confirme l’intention de la marque de luxe coréenne de lancer une sportive voiture électrique dans un avenir rapproché.

C’est le cinquième concept de Genesis après les New York, GV80, Essentia et Mint dévoilés dans les dernières années.

« Le prototype Genesis X représente l’essence même de l’élégance athlétique, l’approche de design inhérente à Genesis, d’ajouter SangYup Lee, chef du design mondial de Genesis. L’approche de design Double ligne et le luxe durable représentent les fondations des designs d’avenir et des technologies de pointe que Genesis désire intégrer dans ses futurs modèles ».

Photo: Genesis

Tel un muscle car électrique

La voiture adopte une silhouette très élancée en position basse et large. La calandre est aplatie et élargie du même coup. Elle donne naissance aux phares à double ligne qui, contrairement aux autres modèles de Genesis, enveloppent les coins et se prolongent même derrière les roues avant.

Photo: Genesis

Eh oui, même si une calandre n’est pas requise sur un véhicule électrique étant donné l’absence d’un moteur à combustion, les designers ont choisi de conserver une apparence « classique » à l’avant, par souci d’élégance. Remarquez aussi comment le capot et les ailes avant forment un tout.

Pendant ce temps, sur les côtés, les rétroviseurs sont remplacés par des caméras et les roues adoptent un style en hélice qui laisse bien entrevoir les gros étriers de freins de couleur lime. Une ligne parabolique fait le pont entre les deux extrémités du Genesis X.

L’angle trois-quarts arrière est vraiment saisissant; on voit un bolide musclé et épuré à la fois. Les feux reprennent la thématique de la double ligne, tandis que le design du diffuseur au bas du pare-chocs donne l’illusion d’un double échappement, comme sur une voiture sport à essence.

Un habitacle, deux mondes

L’habitacle, lui, est inspiré par la beauté des grands espaces, dit-on. L’aménagement de type cockpit place le conducteur au cœur des commandes et systèmes. Chacun a son environnement bien défini, accentué par un siège du conducteur de couleur brun écossais et un siège du passager de couleur bleu-vert océanique. Il y a aussi deux sièges individuels à l’arrière.

Photo: Genesis

La console centrale est suspendue et se fond dans une planche de bord tout aussi épurée. Seul le levier de vitesses électronique en demi-sphère brise le relief. Comme vous le voyez également, il n’y a pas d’écran central; tout passe par l’instrumentation numérique derrière le volant et l’affichage tête haute sur le pare-brise, l’idée étant que le conducteur garde les yeux droit devant.

L’utilisation de matériaux recyclés n’est pas une surprise. Un tissu à motif croisé, fabriqué à partir de restes de cuir, sert pour les ceintures de sécurité, certaines parties du volant et le couvre-coussin gonflable.

Malheureusement, Genesis ne donne aucun indice sur le genre de motorisation électrique qui propulserait un tel véhicule une fois produit. Rien sur la puissance ni la batterie et son autonomie. C’est donc purement un exercice de style, mais on souhaite que les futurs bolides de la marque soient aussi sensationnels.

