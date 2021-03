World Car of the Year Awards 2021 : les finalistes sont annoncés

L’organisation des World Car of the Year Awards vient de dévoiler la liste des 15 véhicules finalistes pour 2021.

On y retrouve trois véhicules primés dans chacune des cinq catégories au programme. Les véhicules gagnants dans ces cinq catégories seront connus le 20 avril 2021.

Dans la catégorie du design de l’année, les finalistes sont :

Photo: Mazda

Dans la catégorie de la voiture urbaine de l’année, le jury a sélectionné :

Dans la catégorie de la voiture de performance de l’année, les trois finalistes sont :

La catégorie du véhicule de luxe de l’année regroupe :

Photo: Antoine Joubert

Et finalement dans la catégorie reine de la voiture mondiale de l’année, les finalistes sont :

Honda e

Toyota Yaris

Volkswagen ID. 4

Photo: Volkswagen

Un jury sélect

Depuis les 16 dernières années, le jury des World Car of The Year Awards est composé de journalistes automobiles provenant de plusieurs pays dont le Canada, représenté par votre humble serviteur Gabriel Gélinas du Guide de l’auto et par deux autres journalistes, soit Mark Richardson du Globe and Mail et Sami Haj-Assad de Autoguide.com.

Les autres membres du jury représentent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Slovénie.