En studio : le point sur la fiabilité de la boîte IVT de Kia et Hyundai

Rick, un lecteur du Guide de l’auto, est sur le point d’acheter une Kia Forte EX 2019 munie de la transmission IVT.

Rick précise que le seul point qui l'agace est celui de la fiabilité à long terme de la transmission de ce véhicule et il se demande s'il a raison de s'en faire.

Depuis le début de sa commercialisation en 2019, la boîte CVT de Hyundai/Kia, surnommée IVT (pour Intelligent Variable Transmission) a connu plusieurs ratés. Plusieurs unités ont dû être carrément remplacées après seulement quelques milliers de kilomètres.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent des problèmes communs liés à cette transmission, ce que Hyundai et Kia font pour les régler et expliquent à Rick ce qu'il faut savoir à son sujet.